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Новачок УПЛ продовжив контракт з основним голкіпером

Олексій Мурзак — 12 червня 2025, 17:59
Новачок УПЛ продовжив контракт з основним голкіпером
Антон Яшков
ФК Кудрівка

Дебютант Української Прем'єр-ліги ФК Кудрівка продовжить контракт з голкіпером Антоном Яшковим.

Про це у інтерв'ю Футбол 24 повідомив сам воротар.

"Ви побачите мене у воротах команди в новому сезоні. Контракт було продовжено ще на один рік. Тому з радістю ще пограю за Кудрівку", – сказав голкіпер.

Чинна угода Яшкова з Кудрівкою добігає кінця 30 червня 2025 року. За свою професійну кар'єру Яшков встиг пограти за Полісся, Колос, донецький Металург та інші команди.

Раніше повідомлялося, що свої домашні матчі в УПЛ Кудрівка проводитиме в Києві на "Оболонь-Арені".

Нагадаємо, 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Водночас для полтавської команди пониження у класі стало першим в історії чемпіонату.

Чемпіонат України, УПЛ Кудрівка

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