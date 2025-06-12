Новачок УПЛ продовжив контракт з основним голкіпером

Дебютант Української Прем'єр-ліги ФК Кудрівка продовжить контракт з голкіпером Антоном Яшковим.

Про це у інтерв'ю Футбол 24 повідомив сам воротар.

"Ви побачите мене у воротах команди в новому сезоні. Контракт було продовжено ще на один рік. Тому з радістю ще пограю за Кудрівку", – сказав голкіпер.

Чинна угода Яшкова з Кудрівкою добігає кінця 30 червня 2025 року. За свою професійну кар'єру Яшков встиг пограти за Полісся, Колос, донецький Металург та інші команди.

Раніше повідомлялося, що свої домашні матчі в УПЛ Кудрівка проводитиме в Києві на "Оболонь-Арені".

Нагадаємо, 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Водночас для полтавської команди пониження у класі стало першим в історії чемпіонату.