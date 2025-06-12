Кудрівка визначилася зі стадіоном, на якому гратиме домашні матчі УПЛ

Дебютант Української Прем'єр-ліги Кудрівка гратиме домашні матчі сезону 2025/26 на "Оболонь-Арені".

Про це у коментарі Суспільному повідомив президент клубу Роман Солодаренко.

"Я все робив у плані вибору стадіону для домашніх матчів Кудрівки, щоб якнайближче було до Чернігівської області. Тому домашні матчі Кудрівка буде грати на "Оболонь-Арені".

Ще не було розмови з командою. Звичайно, це все буде перед початком сезону, коли ми доукомплектуємося. Також будуть й інші прізвища в команді, бо рівень все-таки Першої ліги й УПЛ трошки різний, тому будемо запрошувати футболістів, які мають досвід Прем'єр-ліги", – повідомив він.

За словами Солодаренка, завдання мінімум для його клубу – це залишитися в УПЛ на ще один сезон.

"А далі є план, по якому ми рухаємося, і є ті завдання, як кажуть, "на семирічку", які стоять перед командою. Звичайно, це єврокубки й місця у верхній частині турнірної таблиці УПЛ", – сказав Солодаренко.

Нагадаємо, 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Водночас для полтавської команди пониження у класі стало першим в історії чемпіонату.