Дебютант УПЛ оголосив про підписання першого новачка

Новачок Української Прем'єр-ліги ФК Кудрівка оголосив про підписання захисника Владислава Шаповала.

Про це повідомила пресслужба клубу.

30-річний оборонець, попереднім клубом якого був Лівий Берег, перейшов до дебютанта УПЛ в статусі вільного агента.

У сезоні 2024/25 Шаповал провів 22 гри за київський клуб в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Команда гратиме домашні матчі сезону 2025/26 на "Оболонь-Арені".

Раніше головний тренер Кудрівки Василь Баранов заявив, що команді необхідно підсилити всі ланки.