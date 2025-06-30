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Дебютант УПЛ оголосив про підписання першого новачка

Олексій Мурзак — 30 червня 2025, 19:45
Дебютант УПЛ оголосив про підписання першого новачка
Владислав Шаповал
ФК Лівий Берег

Новачок Української Прем'єр-ліги ФК Кудрівка оголосив про підписання захисника Владислава Шаповала.

Про це повідомила пресслужба клубу.

30-річний оборонець, попереднім клубом якого був Лівий Берег, перейшов до дебютанта УПЛ в статусі вільного агента.

У сезоні 2024/25 Шаповал провів 22 гри за київський клуб в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Команда гратиме домашні матчі сезону 2025/26 на "Оболонь-Арені".

Раніше головний тренер Кудрівки Василь Баранов заявив, що команді необхідно підсилити всі ланки.

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Кудрівка

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