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Лівий берег оголосив про відхід трьох гравців

Олександр Булава — 9 червня 2025, 20:02
Лівий берег оголосив про відхід трьох гравців
Лівий берег

Лівий берег оголосив про завершення співпраці з вінгером Владиславом Войцеховським, захисником Владиславом Шаповалом і хавбеком Клімом Приходьком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравці залишили команду через завершення термінів дії контрактів.

32-річний Войцеховський приєднався до клубу у 2023 році. Хавбек пройшов разом із командою Першу лігу та дебютував в еліті українського футболу. У сезоні-2024/25 на його рахунку 24 матчі та два асисти.

Шаповал став гравцем столичного колективу влітку 2024 року. В активі 30-річного оборонця 22 матчі у чемпіонаті України.

Приходько також приєднався до "лелек" наприкінці минулого літа. За сезон він взяв участь у 19 матчах і відзначився дебютним голом у ворота Вереса.

Нагадаємо, Лівий берег поступився Металісту 1925 у перехідних матчах та наступний сезон розпочне у Першій лізі.

Лівий берег

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