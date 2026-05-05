Рішення керівництва: Баранов відреагував на своє звільнення з посади тренера дебютанта УПЛ

Український спеціаліст Василь Баранов відреагував на своє звільнення з посади головного тренера Кудрівки.

Його слова передає Український футбол.

Він розповів, що ставиться із повагою до рішення керівництва команди. Баранов додав, що мав коротку промову перед футболістами, яким побажав виконати поставлені завдання.

Вже колишній наставник клубу припустив, чи вдалось би покращити ситуацію Кудрівки в останніх турах поточного сезону-2025/26, зберігши прописку в УПЛ.

"Я впевнений, що ми б не вилетіли. Команда залишилась би в УПЛ через перехідні матчі, зважаючи на календар останніх турів. Розуміли, що важко буде на щось розраховувати, але я б залишив команду в УПЛ", – сказав Баранов.

Він не заперечив, що хтось із його тренерського штабу продовжить працювати у розташуванні дебютанта першості.

Баранов додав, що відкритий до нових пропозицій.

Відзначимо, що фахівець працював у структурі Кудрівки з літа 2024-го. Спершу був асистентом наставника, потім виконував обов'язки головного тренера, а у середині грудня 2024-го повноцінно очолив першу команду (37 ігор).

Матч з Оболонню (нічия 1:1) став останнім для Баранова на тренерському містку Кудрівки, яка із 22 пунктами посідає 13-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

У наступному турі дебютант першості зіграє на виїзді проти ковалівського Колоса. Поєдинок розпочнеться 8 травня о 15:30.