Новачок УПЛ продовжив контракт із досвідченим захисником

Кудрівка продовжила контракт із захисником Романом Гагуном.

Про це повідомила пресслужба новачка Української Прем'єр-ліги.

Нова угода розрахована до кінця сезону 2025/26.

Роман Гагун у своїй кар'єрі пограв за Агробізнес, Рух, Верес та грузинську Лазику. На його рахунку в сезоні 2024/25 – 16 ігор та один асист у складі Кудрівки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 31-річний гравець був близьким до відходу з клубу, проте зрештою сторони вирішили продовжити співпрацю.

Також повідомлялося, що команда активно шукає форварда.

Нагадаємо, що 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Команда гратиме домашні матчі сезону 2025/26 на "Оболонь-Арені".