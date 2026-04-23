Зоря – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Денис Іваненко — 23 квітня 2026, 11:37
Зоря – Шахтар, коефіцієнти на матч
ФК Шахтар

Букмекери визначилися з котируваннями на перенесений поєдинок 21 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Зоря вдома прийматиме Шахтар.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є "гірники", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,36. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 9,00, на нічию – 5,00.

Поєдинок відбудеться 23 квітня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток має пролунати о 15:30.

Востаннє команди грали між собою 22 вересня 2025 року. Тоді донеччани здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що наразі Шахтар є лідером чемпіонату України, маючи перевагу у три очка від найближчого переслідувача ЛНЗ і цю гру в запасі. Зоря посідає дев'яту сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

