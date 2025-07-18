Кудрівка не зуміла переграти Лівий берег у спарингу
Новачок Української Прем'єр-ліги футбольний клуб Кудрівка провів товариський матч проти столичного Лівого берега на навчально-тренувальних зборах.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Першими вперед вийшли "лелеки" – на 45 хвилині відзначився Дмитро Шастал. Кудрівка зуміла відновити паритет лише в кінцівці зустрічі зусиллями Миколи Вечурка.
Товариський матч
18 липня
Кудрівка – Лівий берег 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 45 Шастал, 1:1 – 90 Вечурко
Раніше повідомлялося, що Кудрівка активно шукає форварда.
Нагадаємо, що 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Команда гратиме домашні матчі сезону 2025/26 на "Оболонь-Арені".
Раніше головний тренер колективу Василь Баранов заявив, що команді необхідно підсилити всі ланки.