Кудрівка не зуміла переграти Лівий берег у спарингу

Новачок Української Прем'єр-ліги футбольний клуб Кудрівка провів товариський матч проти столичного Лівого берега на навчально-тренувальних зборах.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Першими вперед вийшли "лелеки" – на 45 хвилині відзначився Дмитро Шастал. Кудрівка зуміла відновити паритет лише в кінцівці зустрічі зусиллями Миколи Вечурка.

Товариський матч

18 липня

Кудрівка – Лівий берег 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Шастал, 1:1 – 90 Вечурко

Раніше повідомлялося, що Кудрівка активно шукає форварда.

Нагадаємо, що 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Команда гратиме домашні матчі сезону 2025/26 на "Оболонь-Арені".

Раніше головний тренер колективу Василь Баранов заявив, що команді необхідно підсилити всі ланки.