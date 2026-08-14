Шахтар перевів вихованця Карпат до молодіжної команди – ЗМІ

Правий вінгер Мар'ян Швед переведений до команди донецького Шахтаря U-21 за рішенням головного тренера "гірників" Арди Турана.

Про це інформує ТаТоТаке.

29-річний півзахисник підтримує форму із "молодіжкою", адже донеччани не розраховують на футболіста, якого раніше виключили із заявки на сезон-2026/27.

Під час літнього трансферного вікна преса активно сватала Мар'яна у його рідні львівські Карпати. Однак генеральний директор "левів" Андрій Русол категорично висловився щодо такого можливого трансферу, а сам футболіст відмовився повертатися до зелено-білої родини через фінансові апетити.

Нагадаємо, що Швед виступає за Шахтар із вересня 2022-го. Відтоді провів у футболці "гірників" лише 54 матчі, у яких відзначився 9 голами та 4 асистами. Його чинний контракт із клубом спливає 30 червня 2027 року.

Разом із донеччанами виграв 5 титулів.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Дмитро Криськів повернувся до роботи у загальній групі Шахтаря після травми литкового м'яза.