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Шахтар перевів вихованця Карпат до молодіжної команди – ЗМІ

Софія Кулай — 14 серпня 2026, 12:48
Шахтар перевів вихованця Карпат до молодіжної команди – ЗМІ
Мар'ян Швед
ФК Шахтар Донецьк

Правий вінгер Мар'ян Швед переведений до команди донецького Шахтаря U-21 за рішенням головного тренера "гірників" Арди Турана.

Про це інформує ТаТоТаке.

29-річний півзахисник підтримує форму із "молодіжкою", адже донеччани не розраховують на футболіста, якого раніше виключили із заявки на сезон-2026/27.

Під час літнього трансферного вікна преса активно сватала Мар'яна у його рідні львівські Карпати. Однак генеральний директор "левів" Андрій Русол категорично висловився щодо такого можливого трансферу, а сам футболіст відмовився повертатися до зелено-білої родини через фінансові апетити.

Нагадаємо, що Швед виступає за Шахтар із вересня 2022-го. Відтоді провів у футболці "гірників" лише 54 матчі, у яких відзначився 9 голами та 4 асистами. Його чинний контракт із клубом спливає 30 червня 2027 року.

Разом із донеччанами виграв 5 титулів.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Дмитро Криськів повернувся до роботи у загальній групі Шахтаря після травми литкового м'яза.

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Мар'ян Швед Шахтар Донецьк

Мар'ян Швед

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