Тримаємо в голові матч із Баварією: Пушич – про перемогу над Ворсклою в 16 турі УПЛ

Наставник Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу над Ворсклою у 16-му турі Української Прем'єр-ліги, заявивши, що задоволений ротацією перед матчем Ліги чемпіонів з Баварією.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

"Грали непогано, було важливо виграти такий матч, взяти три пункти. Контролювали перебіг зустрічі з перших хвилин, хоча взимку на такому полі все важче грати у свій футбол. Дали зіграти тим футболістам, які не завжди отримують багато часу. Задоволений ротацією, Невертон та Траоре вийшли та забили. Вони дали нам енергію на полі, і я задоволений усім.



Щодо Шведа, Мар'ян часто травмований, і йому потрібно більше часу, щоб знову давати інтенсивність. Важливо, щоби він продовжував грати. Відносно Бондаренка, то він вперше не зіграв в УПЛ, адже у нього багато матчів, тому отримав паузу, а шанс дав іншим футболістам.



Тримаємо в голові матч із Баварією, одна з топкоманд Європи. Хочемо, щоб усі лідери були у формі", – сказав Пушич.