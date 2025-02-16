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Вінгер Шахтаря травмувався в товариському матчі

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 13:30
Вінгер Шахтаря травмувався в товариському матчі
Мар'ян Швед
ФК Шахтар Донецьк

Атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Мар'ян Швед отримав ушкодження в товариському матчі проти Діли.

На 22-й хвилині зустрічі гравець зіткнувся із суперником, після чого впав на газон. Замість Шведа на поле з'явився Невертон.

У поточному сезоні 27-річний українець зіграв всього чотири матчі у складі "гірників", не відзначившись результативними діями.

Зазначимо, що у Шахтаря залишився один запланований спаринг на зимових зборах у Туреччині. Завтра донеччани зустрінуться із латвійською Аудою.

Раніше повідомлялось, що "гірники" відмовились продавати іншого свого хавбека у Металіст 1925.

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