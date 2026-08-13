Не грав з травня: хавбек Шахтаря повернувся до тренувань у загальній групі

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів повернувся в загальну групу команди.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

25-річний хавбек відновився після травми литкового м'яза, яку отримав на зборах у Словенії.

Востаннє Криськів виходив на поле в офіційному матчі 21 травня, зігравши 45 хвилин проти Колоса.

Загалом у сезоні-2025/26 Криськів зіграв 17 матчів за Шахтар і відзначився одним забитим м'ячем.

Напередодні повідомлялося, що нападник криворізького Кривбаса Іван Ярмолюк, найімовірніше, продовжить кар'єру в донецькому Шахтарі.