Не грав з травня: хавбек Шахтаря повернувся до тренувань у загальній групі
Дмитро Криськів
ФК Шахтар
Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів повернувся в загальну групу команди.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
25-річний хавбек відновився після травми литкового м'яза, яку отримав на зборах у Словенії.
Востаннє Криськів виходив на поле в офіційному матчі 21 травня, зігравши 45 хвилин проти Колоса.
Загалом у сезоні-2025/26 Криськів зіграв 17 матчів за Шахтар і відзначився одним забитим м'ячем.
Напередодні повідомлялося, що нападник криворізького Кривбаса Іван Ярмолюк, найімовірніше, продовжить кар'єру в донецькому Шахтарі.