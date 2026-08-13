Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Не грав з травня: хавбек Шахтаря повернувся до тренувань у загальній групі

Олексій Мурзак — 13 серпня 2026, 14:22
Не грав з травня: хавбек Шахтаря повернувся до тренувань у загальній групі
Дмитро Криськів
ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів повернувся в загальну групу команди.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

25-річний хавбек відновився після травми литкового м'яза, яку отримав на зборах у Словенії.

Востаннє Криськів виходив на поле в офіційному матчі 21 травня, зігравши 45 хвилин проти Колоса.

Загалом у сезоні-2025/26 Криськів зіграв 17 матчів за Шахтар і відзначився одним забитим м'ячем.

Напередодні повідомлялося, що нападник криворізького Кривбаса Іван Ярмолюк, найімовірніше, продовжить кар'єру в донецькому Шахтарі.

Дмитро Криськів Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Карпати захопили лідерство, Полісся не залишило шансів Харкову: підсумки 2-го туру УПЛ
Шахтар переграв аматорську команду після матчу в УПЛ
Вирішили піти на цей ризик: Туран оцінив перемогу Шахтаря над Епіцентром
Колишній вінгер Фламенго зізнався, чому вирішив перейти у Шахтар
Газон не дозволяв грати у свій футбол: Очеретько – про перемогу Шахтаря над Епіцентром

Останні новини