Швед розповів, чому не зміг заграти за Севілью

Вінгер Шахтаря Мар’ян Швед заявив, що перехід у Севілью — складний період для нього, бо випав на сезон через травму.

Про це він розповів на YouTube-каналі "FC Shakhtar Donetsk".

"У 18 я перейшов у Севілью. Це був складний період для мене, тому що, по-перше, я отримав травму в молодіжній збірній, випав десь на 9-10 місяців. І загалом я перейшов в іншу країну, був ще дуже молодий, мови не знав і не вивчив її так добре. Тому це було складно, але я вважаю, що в Севільї я теж чогось навчився, а також подорослішав. Потім я повернувся в Карпати та перейшов у Селтік. Там я вже був трошки доросліший, але теж у мене не вийшло там заграти. Теж був корисний період для мене. Потім я перейшов у Бельгію в Мехелен. Там вже я грав, тому найкраще було в Мехелені", — сказав Швед.

Минулого сезону за донецький клуб українець провів 18 матчів, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, напередодні Мар'ян отримав чергове пошкодження у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги, де Шахтар мінімально поступився Поліссю. Зазначимо, що після поєдинку між гравцями команди розпочалася масова бійка.