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Карпати не збираються підписувати нападника Шахтаря – джерело

Олексій Мурзак — 26 грудня 2024, 14:21
Карпати не збираються підписувати нападника Шахтаря – джерело
Мар'ян Швед
ФК Шахтар

Шахтар і Карпати не ведуть переговорів про повернення до Львова вінгера Мар'яна Шведа.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 27-річний гравець не розглядається тренерським штабом "левів" як потенційне підсилення клубу.

Контракт Шведа з Шахтарем закінчується 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його вартість в 1 млн євро.

В сезоні 2024/25 Мар'ян провів 4 матчі на клубному рівні, але не зумів відзначитися жодною результативною дією.

Раніше повідомлялося, що Карпати в зимове трансферне вікно планують підписати нападника.

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Мар'ян Швед

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