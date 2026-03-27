Кучер назвав причини поразки збірної України від Швеції

Ексгравець збірної України Олександр Кучер вважає, що національна команда не належним чином підготувалась до матчу проти Швеції (1:3) у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

"У них не було бажання, я не побачив якоїсь агресії, вони не нав'язували боротьби. Спокійно грали, перекатували м'ячик… Кажу ж – не було агресії, не побачив я цього. Збірні завжди грають із бажанням, зі стиками, як ми вміємо — боротися. Звичайно, треба грати, але не так безвільно програвати цей матч року. Беззубо? Я не бачив бажання, не бачив емоцій, у них не горіли очі. Я не помітив, що вони хотіли боротися. Командної боротьби не було, не віддавалися. Не було цього", – сказав він.

Окремо Кучер виділив гру Іллі Забарного, який допустив надмірну кількість помилок.

"Ілля дуже багато помилявся. Неочікувано багато. Дуже грубі помилки, які призводили до пропущених м'ячів. Не витримав відповідальності? Я не знаю, не думаю, що це пов'язано з капітанською пов'язкою. Це, навпаки, додає впевненості гравцю – команда тобі довіряє. Але дуже багато помилок було, не знаю, з чим це пов'язано. Треба, може, в собі розібратися якось", – розповів Кучер.

Раніше наставник української національної команди Сергій Ребров зазначив, що його підопічні зробили занадто багато помилок.

Також провалений відбір на ЧС-2026 прокоментував президент УАФ Андрій Шевченко.