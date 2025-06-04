Кучер визначився з майбутнім у Чорноморці

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер хоче допрацювати свій контракт, який чинний до літа 2026 року.

Цитує наставника "Український футбол".

Наразі тренер займається формуванням тренерського штабу на наступний сезон.

"До нас точно приєднається Андрій Дикань – тренер воротарів. Можливо, додамо в наш штаб ще тренера з фізпідготовки. Наразі мій штаб в Чорноморці – Тарас Гвоздик, Олександр Призетко та Олександр Грицай. Чекаємо і на Диканя.

Що стосується Анатолія Діденка, то він уже перебував у команді, коли я її очолив. Я думав, що так і має бути. Але президент сказав – ні, Діденко працюватиме в іншому місці. Я так зрозумів, його перевели до молодіжки. Тобто це було не моє рішення, а керівництва", – розповів Кучер.