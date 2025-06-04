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Кучер визначився з майбутнім у Чорноморці

Олександр Булава — 4 червня 2025, 22:00
Кучер визначився з майбутнім у Чорноморці
Олександр Кучер
ФК Шахтар

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер хоче допрацювати свій контракт, який чинний до літа 2026 року.

Цитує наставника "Український футбол".

"Дивіться, у мене чинний контракт ще на рік, тому ми готуємо команду, формуємо тренерський штаб", – розповів він.

Наразі тренер займається формуванням тренерського штабу на наступний сезон.

"До нас точно приєднається Андрій Дикань – тренер воротарів. Можливо, додамо в наш штаб ще тренера з фізпідготовки. Наразі мій штаб в Чорноморці – Тарас Гвоздик, Олександр Призетко та Олександр Грицай. Чекаємо і на Диканя.

Що стосується Анатолія Діденка, то він уже перебував у команді, коли я її очолив. Я думав, що так і має бути. Але президент сказав – ні, Діденко працюватиме в іншому місці. Я так зрозумів, його перевели до молодіжки. Тобто це було не моє рішення, а керівництва", – розповів Кучер.

Раніше повідомлялося, що одеський клуб, який за підсумками сезону Української Прем'єр-ліги 2024/25 вилетів у Першу лігу, може залишити одразу 8 гравців.

Чемпіонат України, Перша ліга Чорноморець Олександр Кучер

Олександр Кучер

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