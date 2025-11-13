Кучер спрогнозував результат матчу Франція – Україна

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер оцінив протистояння збірних України та Франції у відборі на чемпіонат світу-2026.

Цитує наставника NV.ua.

"Звичайно, хочеться оцінювати позитивно, але якщо бути реалістами — це буде дуже важко. Моя думка така: дай Боже, щоб була нічия. Чи можемо перемогти французів? Так, можемо. Все залежить від нас. Якщо виходити на гру, програвши її ще до початку, то нічого доброго з цього не вийде. Треба вірити у свої сили, віддаватися повністю, і тоді все може скластися. Я не бачу тут нічого неможливого — у футболі все можливо", – сказав він.

Також Кучер відповів на запитання, чи потрібно приберегти сили на матч з Ісландію.

"Якщо на одну гру виходити на 50%, то нічого хорошого не буде й в іншій. Не бачу сенсу берегти сили. Є можливість боротися за перше місце, до того ж у нас непоганий склад. Наступна гра лише в неділю – можна відновитися. Так вся Європа грає. Може, буде важко, але віддавати французам перше місце без боротьби – неправильно", – зазначив фахівець.

Тренер вірить у перемогу "синьо-жовтих", але прогнозує нічию.

"Хочеться, щоб збірна України перемогла, але, думаю, буде нічийний результат", – розповів Кучер.

Поєдинок Франція – Україна відбудеться сьогодні, 13 листопада. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Раніше повідомлялося, що двоє лідерів збірної України не потрапили в заявку на матч.