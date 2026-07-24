Це була свідома провокація: тренер Динамо звинуватив грецьких фанів, які вивісили російський прапор

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк висловився про провокацію зі сторони уболівальників ПАОКа.

Його цитує сайт киян.

Наприкінці зустрічі ультрас грецького клубу вивісив на своєму гостьовому секторі російський прапор, що викликало бурхливу реакцію з боку українських фанів.

Наставник вважає таку провокацію фанів суперника свідомою.

"Це була свідома провокація з боку вболівальників грецької команди. Вони навмисно принесли російський прапор. Ви бачили, що наші вболівальники під час матчу зміщувалися до тієї трибуни, а після гри футболісти також висловили своє обурення. Повторюся: вважаю, що це свідома провокація з боку людей, які не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка приносить величезні страждання – руйнуються домівки, гинуть наші мирні жителі. Дуже неприємна ситуація.

Дякуємо Збройним силам України за те, що захищають нас і дають можливість грати у футбол та представляти країну на міжнародній арені", – заявив Костюк.