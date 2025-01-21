Повинні відстояти своє ім'я: Кучер – про матч Динамо з Галатасараєм

Український тренер та ексзахисник донецького Шахтаря Олександр Кучер вважає, що Динамо повинне битися за своє ім'я у матчі проти Галатасарая в Лізі Європи.

Цитує фахівця NV.ua.

"У Стамбулі буде нелегко. У Галатасарая буде шалена підтримка від вболівальників. Турки непогано виступають в Лізі Європи, а в чемпіонаті йдуть на першому місці. У них також хороший тренер Окан Бурук, який тренував Женю Селезньова в Акхісарспорі. Він вміє робити команду, яка грає і показує видовищний футбол. Думаю, що Динамо буде важко, але ми розуміємо, що киянам немає що втрачати і вони вже можуть показати гру. Можливо, на них вже нічого не тисне, але все ж десь тримають думку, що команда не може перемогти у Лізі Європи. Але вони захочуть відстояти свою честь. Мотивація для Динамо? Звичайно, що ім'я команди. Хлопці повинні відстояти своє "Я". І, звичайно, вийти і грати за країну", – розповів фахівець.

Динамо потрібно зіграти у Стамбулі у свій футбол, тільки тоді "біло-сині" можуть розраховувати на перемогу.

"Зіграти у футбол, в який вони вміють грати — швидкі переходи від оборони в атаку. Тоді, думаю, в них все вийде. У Динамо, напевно, розуміють, що Галатасарай буде грати першим номером. А турки знають, що перемога над киянами може забезпечити їм місце в першій вісімці турніру", – розповів Кучер.

Раніше Шовковський повідомив, що півзахисник Володимир Бражко та захисник Денис Попов не допоможуть Динамо у цьому матчі.

Зустріч відбудеться сьогодні, 21 січня, на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу.

Нагадаємо, Динамо – єдина команда, яка досі не набрала очок в турнірній таблиці Ліги Європи, та вже втратила шанси пройти в наступний етап. Галатасарай йде на 6-му місці з 12 очками в активі.