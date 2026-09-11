Пропустили непотрібний гол: Кучер – про матч Шахтаря з ПСВ у Лізі чемпіонів

Ексгравець Шахтаря Олександр Кучер оцінив гру "гірників" у матчі з ПСВ (1:1) у межах основного етапу Ліги чемпіонів, відзначив, що гол у ворота українського клубу був доволі необов'язковим.

Його слова передає NV.ua.

"Мені сподобалося, дуже сподобалося, як грав Шахтар. Ну, в принципі, сама гра сподобалася. Така напружена була. Всі хотіли перемогти, грали з бажанням. Віддавалися, билися один за одного. Шахтар показав себе так, як у чемпіонаті: взялися за гру, організовано, один за одного. Всі билися з бажанням. Дуже сподобалося.

Рахунок закономірний, але гол пропустили такий непотрібний, скажу. Треба, щоб розбиралися. Комунікація між собою повинна бути. Підказувати один одному. І залишати центр штрафної зони вільним не можна. Повинні розмовляти між собою, підказувати. Такі голи не можна пропускати.

Нічия – це закономірний результат. Звичайно, хотілося більшого. Я хотів, щоб Шахтар переміг. Такий результат, я думаю, з таким суперником — це дуже непогано", – підсумував Кучер