Пропустили непотрібний гол: Кучер – про матч Шахтаря з ПСВ у Лізі чемпіонів
Ексгравець Шахтаря Олександр Кучер оцінив гру "гірників" у матчі з ПСВ (1:1) у межах основного етапу Ліги чемпіонів, відзначив, що гол у ворота українського клубу був доволі необов'язковим.
Його слова передає NV.ua.
"Мені сподобалося, дуже сподобалося, як грав Шахтар. Ну, в принципі, сама гра сподобалася. Така напружена була. Всі хотіли перемогти, грали з бажанням. Віддавалися, билися один за одного. Шахтар показав себе так, як у чемпіонаті: взялися за гру, організовано, один за одного. Всі билися з бажанням. Дуже сподобалося.
Рахунок закономірний, але гол пропустили такий непотрібний, скажу. Треба, щоб розбиралися. Комунікація між собою повинна бути. Підказувати один одному. І залишати центр штрафної зони вільним не можна. Повинні розмовляти між собою, підказувати. Такі голи не можна пропускати.
Нічия – це закономірний результат. Звичайно, хотілося більшого. Я хотів, щоб Шахтар переміг. Такий результат, я думаю, з таким суперником — це дуже непогано", – підсумував Кучер
Раніше своїми емоціями після стартового протистояння поділилися головний тренер Шахтаря Арда Туран та атакувальний півзахисник Олег Очеретько. Також зі сторони першу гру "гірників" в ЛЧ-2026/27 оцінив Мирон Маркевич.
Після 1-го туру донеччани посідають 18-ту сходинку у загальній турнірній таблиці ЛЧ-2026/27, яку очолив ПСЖ. Натомість наступний суперник донецького колективу, АЕК, 8 вересня мінімально обіграв ЛАСК (1:0) та йде 16-м.
Поєдинок 2-го туру ЛЧ-2026/27 Шахтар – АЕК запланований на 14 жовтня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Це буде дебютна очна зустріч в офіційних матчах.