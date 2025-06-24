Тренерство і Чорноморець: Кучер розповів про майбутнє Ракицького

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер розповів про майбутнє у команді 35-річного Ярослава Ракицького.

Його інтерв’ю публікує Український футбол.

"Ярослав доєднається до нас 25-26 червня. У нього наразі немає нового контракту. Як він мені казав, нова угода має бути з 1 липня. Також у цей літній період Рак и цький проходив навчання на тренерську ліцензію" , – розповів Кучер.

Раніше Олександр Грицай розповідав, що керівництво одеського клубу вело переговори з Ракицьким щодо продовження співпраці.

У минулому сезоні Української Прем’єр-Ліги Ракицький провів 9 матчів, в яких відзначився одним асистом та отримав три попередження.

Одеський Чорноморець не зумів зберегти місце в еліті українського футболу: клуб посів останнє місце в УПЛ і наступний сезон проведе у Першій лізі.

Нагадаємо, що Чорноморець оголосив про підписання нового контракту з лідерами команди, втім розташування "моряків" залишив досвідчений захисник.