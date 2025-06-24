Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Тренерство і Чорноморець: Кучер розповів про майбутнє Ракицького

Андрій Мошкун — 24 червня 2025, 18:53
Тренерство і Чорноморець: Кучер розповів про майбутнє Ракицького
Ярослав Ракицький
ФК Чорноморець

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер розповів про майбутнє у команді 35-річного Ярослава Ракицького.

Його інтерв’ю публікує Український футбол.

"Ярослав доєднається до нас 25-26 червня. У нього наразі немає нового контракту. Як він мені казав, нова угода має бути з 1 липня. Також у цей літній період Ракицький проходив навчання на тренерську ліцензію", – розповів Кучер.

Раніше Олександр Грицай розповідав, що керівництво одеського клубу вело переговори з Ракицьким щодо продовження співпраці.

У минулому сезоні Української Прем’єр-Ліги Ракицький провів 9 матчів, в яких відзначився одним асистом та отримав три попередження.

Одеський Чорноморець не зумів зберегти місце в еліті українського футболу: клуб посів останнє місце в УПЛ і наступний сезон проведе у Першій лізі.

Нагадаємо, що Чорноморець оголосив про підписання нового контракту з лідерами команди, втім розташування "моряків" залишив досвідчений захисник.

Кучер Чемпіонат України, Перша ліга Чорноморець Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

Тренер розповів, чи залишиться Ракицький у Чорноморці
Ми залишили на полі все, що мали: Ракицький – про виліт Чорноморця у Першу лігу
УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 28 туру
Допомагає у розвитку: Кучер – про вплив Ракицького на гру Чорноморця
Стало відомо про стан Ракицького після травми у матчі Чорноморця проти Вереса

Останні новини