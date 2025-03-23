Кучер виїхав до Одеси для підписання контракту з Чорноморцем: з'явилися реакція Бабича

Основний кандидат на посаду нового головного тренера Чорноморця Олександр Кучер виїхав з Ужгорода та має прибути в Одесу після обіду 23 березня для підписання документів про початок співпраці.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, між 42-річним українцем та керівництвом одеського клубу існує усна домовленість про старт співпраці, але документи не підписані.

Поки що головним тренером одеситів є Олександр Бабич, який вже відреагував на цю новину.

"Позавчора ми зідзвонилися з одним з керівників Чорноморця – Олександром Грановським. Він чесно попередив, в ситуації, що сталася, клуб веде перемовини з кандидатами на посаду головного тренера.

У мене також була розмова з Олександром Кучером, який є головним претендентом на цю посаду. Якщо так станеться, у мене не буде до нього людських претензій, я бажаю йому залишити команду в УПЛ. Для мене це принципово важливо, це справа, котрій я та мої помічники віддавалися з усією відповідальністю", – сказав Бабич.

На його думку, у Чорноморця є шанси на порятунок, попри непростий календар.

"Попереду багато матчів з прямими конкурентами: ось їх треба вигравати", – додав він.

Напередодні стало відомо, що керівництво Чорноморця найближчим часом оголосить про звільнення головного тренера команди Олександра Бабича, а його наступником стане екстренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер.

Раніше повідомлялося, що керівництво Чорноморця відклало звільнення головного тренера через протест з боку гравців клубу.

Нагадаємо, що команда з Одеси наразі йде на передостанньому, 15-му місці в таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок.