Клуб УПЛ відклав звільнення тренера через протест гравців
Керівництво Чорноморця відклало звільнення головного тренера Олександра Бабича.
Про це повідомляє UA-Футбол.
За інформацією джерела, наступного дня після поразки від Інгульця (0:1) відбулася зустріч головного тренера з керівництвом одеського клубу, на якій, як очікувалось, і мали звільнити Бабича. Тим не менш, поки коуч зберіг свою роботу.
Зазначається, що футболісти Чорноморця виступають категорично проти звільнення Олександра Бабича й навіть готові відстоювати свого наставника перед босами одеського клубу.
Раніше повідомлялося, що тренера звільнять уже в міжнародну паузу на матчі збірної.
Нагадаємо, що Чорноморець наразі йде на передостанньому, 15-му місці в таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок. Раніше Бабич висловився щодо поразки команди в матчі з Інгульцем в межах 21 туру УПЛ.