Клуб УПЛ відклав звільнення тренера через протест гравців

Керівництво Чорноморця відклало звільнення головного тренера Олександра Бабича.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією джерела, наступного дня після поразки від Інгульця (0:1) відбулася зустріч головного тренера з керівництвом одеського клубу, на якій, як очікувалось, і мали звільнити Бабича. Тим не менш, поки коуч зберіг свою роботу.

Зазначається, що футболісти Чорноморця виступають категорично проти звільнення Олександра Бабича й навіть готові відстоювати свого наставника перед босами одеського клубу.

Раніше повідомлялося, що тренера звільнять уже в міжнародну паузу на матчі збірної.

Нагадаємо, що Чорноморець наразі йде на передостанньому, 15-му місці в таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок. Раніше Бабич висловився щодо поразки команди в матчі з Інгульцем в межах 21 туру УПЛ.