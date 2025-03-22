Кучер замінить Бабича у Чорноморці – журналіст

Керівництво Чорноморця найближчим часом оголосить про звільнення головного тренера команди Олександра Бабича.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, фахівця вже повідомили про припинення співпраці. Його наступником стане екстренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер.

"Олександру Бабичу вже оголосили про припинення співпраці. Далі команду поведе інший фахівець. А саме срібний призер УПЛ 2022/23. Мої джерела говорять, що новим головним тренером Чорноморця стане Олександр Кучер. Вже цими вихідними його представлять команді", – розповів Бурбас.

Раніше повідомлялося, що керівництво Чорноморця відклало звільнення головного тренера Олександра Бабича через протест з боку гравців клубу.

Нагадаємо, що команда з Одеси наразі йде на передостанньому, 15-му місці в таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок. Раніше Бабич висловився щодо поразки команди в матчі з Інгульцем в межах 21 туру УПЛ.