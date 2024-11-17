Кучер та ще три спеціалісти претендують на посаду головного тренера ЛНЗ

Керівництво ЛНЗ роздумує над зміною головного тренера.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.

За його інформацією, агент Олексій Люндовський та його партнер Євген Красніков пропонують ЛНЗ колишнього наставника Дніпра-1 Олександра Кучера.

Серед інших кандидатів – тренер Миная Желько Любенович, головний тренер Зорі Младен Бартулович та український фахівець Роман Григорчук, який наразі очолює Нефтчі.

Після 13 зіграних турів черкаський клуб посідає 6 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 18 очок.

Раніше повідомлялося, що в ЛНЗ не збираються звільняти іспанського тренера Андреса Карраско.