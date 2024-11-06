Джерело повідомило про перспективи тренера ЛНЗ на тлі чуток про звільнення

В ЛНЗ не збираються звільняти іспанського тренера Андреса Карраско.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Останнім часом у ЗМІ активно ширилися чутки про те, що керівництво черкаського клубу шукає заміну Карраско, але "ТаТоТаке" спростовує цю інформацію.

Більше того, джерело стверджує, що 46-річний наставник повністю виправдовує очікування керівництва, адже перед початком сезону за мету ставився перехід від прагматичного до домінуючого футболу.

За кількома статистичними метриками ЛНЗ є лідером чемпіонату України. Зокрема, підопічні Карраско найкращі в лізі за темпом гри та середньою кількістю єдиноборств у атаці.

Також "ТаТоТаке" зазначає, що за 12 турів ЛНЗ набрав на 6 більше очок, ніж за аналогічний відрізок на старті попередньої кампанії. Наразі черкасці з 18 пунктами в активі ділять 5-6-7 місця з Карпатами та Кривбасом. Напередодні команда Карраско здобула вольову перемогу над Зорею.