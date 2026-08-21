Олександрія, Базис та Агробізнес пробились до 1/16 фіналу Кубку України

У п'ятницю, 21 серпня, стартував другий ігровий день 1/32 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27, протягом якого буде зіграно п'ять матчів.

Олександрія на виїзді здолала Брацлав. "Містяни" здобули перемогу з рахунком 2:0, забивши обидва голи у другому таймі.

Результативну феєрію видали Дружба-Козаки та Базис. Гості тріумфували 5:3 з шедеврами від Суханова та Брижчука.

Агробізнес не залишив шансів Ребелу. Колектив із Першої ліги впевнено переміг із рахунком 4:0, знявши питання щодо долі зустрічі ще в першому таймі.

Кубок України-2026/27

1/32 фіналу, 21 серпня

Брацлав – Олександрія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Ващенко, 0:2 – 86 Притула

Дружба-Козаки – Базис 3:5 (2:3)

Голи: 1:0 – 2 Катинов, 2:0 – 11 Вар'яник, 2:1 – 17 Попов, 2:2 – 24 Суханов, 2:3 – 43 Брижчук, 2:4 – 79 Суханов, 3:4 – 81 Катинов, 3:5 – 90+3 Ситник

Ребел – Агробізнес 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – Сьомка, 0:2 – 24 Сьомка, 0:3 – 35 Різник, 0:4 – 64 Лень

Продовжать програму ігрового дня ще дві зустрічі. Решта матчів відбудуться 22 і 23 серпня.

Зазначимо, що саме на стадії 1/32 фіналу боротьбу в Кубку України розпочнуть 12 із 16 представників УПЛ. Чинний володар трофея, Динамо, Шахтар, ЛНЗ і Полісся стартують з наступного етапу.

Нагадаємо, що напередодні відбувся перший поєдинок основної стадії Кубку України. Фенікс-Маріуполь на виїзді розгромив Діназ із рахунком 6:0.