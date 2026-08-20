Фенікс-Маріуполь розгромив Діназ у 1/32 фіналу Кубку України

У четвер, 20 серпня, відбувся перший матч 1/32 фіналу Кубку України сезону-2026/27, в якому Фенікс-Маріуполь на виїзді розгромив Діназ із рахунком 6:0.

Діназ "посипався" наприкінці матчу, пропустивши 5 із 6 м'ячів у останні 20 хвилин основного часу. По дублю оформили Сергій Кисленко та Валерій Кучеров.

Кубок України-2026/27

1/32 фіналу, 20 серпня

Діназ – Фенікс-Маріуполь – 0:6 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Сидоренко, 0:2 – 70 Кучеров, 0:3 – 73 Оріховський (з пенальті), 0:4 – 74 Кисленко, 0:5 – 77 Кучеров, 0:6 – 90 Кисленко

Ще 5 матчів 1/32 фіналу Кубку України відбудуться у п'ятницю, 21 серпня. Решта матчів пройдуть 22 і 23 серпня.

Зазначимо, що саме на стадії 1/32 фіналу боротьбу в Кубку України розпочнуть 12 із 16 представників УПЛ. Чинний володар трофея, Динамо, чемпіон України (Шахтар), віцечемпіон (ЛНЗ) та бронзовий призер (Полісся) вступлять у боротьбу лише з 1/16 фіналу.