Баварія вийшла у півфінал Кубка Німеччини, здолавши Лейпциг

Денис Іваненко — 12 лютого 2026, 08:06
Баварія вийшла у півфінал Кубка Німеччини, здолавши Лейпциг
Getty Images

У середу, 11 лютого, Баварія перемогла Лейпциг у межах 1/4 фіналу Кубка Німеччини, здобувши путівку до півфіналу.

Матч завершився з рахунком 2:0. Обидва м'ячі мюнхенці забили в середині другого тайму.

Спочатку пенальті реалізував Гаррі Кейн. А вже за декілька хвилин фінальну крапку в зустрічі поставив Луїс Діас.

Кубок Німеччини
1/4 фіналу, 11 лютого

Баварія – Лейпциг 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 64 Кейн (пен.), 2:0 – 67 Діас

Нагадаємо, що до цього визначились усі інші півфіналісти Кубка Німеччини. Напередодні Баєр переграв Санкт-Паулі, Штутгарт здолав Гольштайн Кіль, а Фрайбург виявився сильнішим за берлінську Герту.

