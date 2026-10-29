Гол Тутєрова допоміг Сандерленду пройти Брентфорд, перемоги Ліверпуля та Ман Сіті в 4 раунді Кубку футбольної ліги

У середу, 28 жовтня, відбулася низка матчів четвертого раунду Кубку англійської ліги.

Зокрема, українець Тимур Тутєров забив другий гол Сандерленда в матчі з Брентфордом. Господарі виграли перший тайм 3:1, а переможний рахунок втримали попри гол Ігора Тіаго на 90+4-й хвилині.

Манчестер Сіті та Брайтон не визначили переможця в основний час, завершивши матч із рахунком 2:2. У серії пенальті "містяни взяли" гору – 4:3.

Ліверпуль і Челсі обмінялися голами з пенальті ще до перерви, а сильнішого також виявляли у серії 11-метрових, де сильніше були "червоні".

Кубок англійської ліги

4-й раунд

Бредфорд – Пітерборо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Гіллеспі, 2:0 – 67 Філліпс

Манчестер Сіті – Брайтон 2:2 (1:1), пенальті 4:3

Голи: 0:1 – 30 Ялкує, 1:1 – 40 Ковачич, 1:2 – 47 Руттер, 2:2 – 72 Вітор Рейс

Борнмут – Астон Вілла 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 7 Адлі, 2:0 – 51 Кук, 3:0 – 69 Родрігес

Фулгем – Крістал Пелес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 37 Нкетіа

Сандерленд – Брентфорд 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 – 26 Талбі, 2:0 – 29 Тутєров, 3:0 – 39 Фофана, 3:1 – 42 Вілсон, 3:2 – 90+4 Тіаго

Ліверпуль – Челсі 1:1 (1:1), пенальті 6:5

Голи: 0:1 – 40 Морган Роджерс (пен.), 1:1 – 43 Гакпо (пен.)

Нагадаємо, що напередодні сталась гучна сенсація в Кубку англійської ліги. Арсенал вилетів із турніру, поступившись у серії пенальті Флітвуду.