Челсі у матчі з 9-ма голами розгромив Лідс у 1/16 фіналу Кубку футбольної ліги
У середу, 9 вересня, відбувся матч 1/16 фіналу Кубку футбольної ліги, у якому Челсі здобув вольову перемогу над Лідсом.
Зустріч завершилася з рахунком 6:3.
Лідс відкрив рахунок у середині 1-го тайму, а подвоїв перевагу на початку другої 45-хвилинки.
Здавалося, що сенсація близько, але підопічні Хабі Алонсо зуміли зібратися, спочатку зрівнявши рахунок, а згодом взагалі довели справу до розгрому, забивши у ворота суперника 6 голів, на що той відповів лише одним.
По дублю у складі Челсі оформили Палмер та Велбек.
Кубок футбольної ліги
1/16 фіналу, 9 вересня
Челсі – Лідс 6:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 23 Мухаремович, 0:2 – 48 Ааронсон, 1:2 – 52 Палмер (пен), 2:2 – 55 Палмер, 3:2 – 60 Нету, 4:2 – 65 Велбек, 4:3 – 75 Калверт-Льюїн, 5:3 – 80 Барко, 6:3 – 90+4 Велбек
Напередодні Челсі зазнав поразки від Арсенала в межах 3-го туру АПЛ.