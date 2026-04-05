Лідс вибив Вест Гем та став останнім півфіналістом Кубку Англії

У неділю, 5 квітня, відбувся заключний матч 1/4 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2025/26, у якому Лідс переграв Вест Гем.

В основний час зустріч завершилася з рахунком 2:2.

У середині першого тайму рахунок відкрив Танака. Вест Гем намагався відігратися у другій половині зустрічі, однак за 15 хвилин до завершення основного часу привіз на власні ворота пенальті, який реалізував Калверт-Льюїн.

Лише у компенсований арбітром час, якого було додано аж 11 хвилин, "молотобійці" змогли скоротити відставання зусиллями Фернандеша, а трохи пізніше Дісасі взагалі зміг відновити паритет.

У підсумку зустріч перейшла до екстратаймів, де команди також сильнішого не виявили, а у серії пенальті влучнішими були футболісти Лідса, яки вибороли останню путівку в 1/2 фіналу турніру.

Кубок Англії з футболу

1/4 фіналу, 5 квітня

Вест Гем – Лідс 2:2 (0:1), 2:4 по пенальті

Голи: 0:1 – 26 Танака, 0:2 – 75 Калверт-Льюїн (пен), 1:2 – 90+3 Фернандеш, 2:2 – 90+6 Дісасі

Раніше туди вийшли Манчестер Сіті, Саутгемптон та Челсі. З результатами вчорашніх зустрічей можна ознайомитися тут.