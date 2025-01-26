Я впевнений, що все зробив правильно – Крупський пояснив, чому обрав Металіст 1925

Захисник Металіста 1925 Ілля Крупський пояснив, що обрав харківський клуб через його амбітність. Також гравця переконала розмова з головою наглядової ради Богданом Бойком про майбутнє Металіста 1925.

Слова футболіста передає Український футбол.

" Знаєте, Металіст 1925 дуже амбітний проєкт. Я впевнений у тому, що з наступного року команда вже гратиме в УПЛ і буде боротися за місця в першій трійці. Велику роль зіграло й те, що я мав бесіду з головою наглядової ради Богданом Бойком і почув від нього особисто, як він бачить майбутнє Металіста 1925 і мене в його структурі. Він зміг мене переконати і я зрозумів, що це той клуб, де я дійсно хочу грати.

Але зізнаюсь, що рішення далося все ж нелегко, бо паралельно велися переговори з Шахтарем. Від "гірників" була офіційна пропозиція Ворсклі. Клуби за мене боролися. Вибір був непростим, але я впевнений, що все зробив правильно, погодившись на пропозицію саме Металіста 1925, а не донецького клубу", – сказав гравець.

Сам Крупський спростовує думку, що він відмовив Шахтарю через високу конкуренцію. Гравець заявив, що в Металісті 1925 в нього буде більше шансів спокійно розвиватися та згодом перейти в європейський клуб.

Що ж до зацікавленості з боку Нью-Інгленд Революшн (клуб з МЛС), то вона була, але Крупський відмовився, адже МЛС – не зовсім зрозуміла для нього ліга. Плюс для нього пріоритет – грати в Європі.

Нагадаємо, його контракт з Металістом 1925 розрахований на 4 роки. Втім, найближчі пів сезону він проведе у Ворсклі на правах оренди.