Зірка Реала назвав своїх фаворитів на "Золотий м'яч-2026"

Півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені назвав футболістів, яких вважає головними претендентами на "Золотий м'яч-2026".

Його слова передає Goal,

Француз виділив трьох своїх земляків. Він заявив, що саме хтось із партнерів по збірній має отримати престижну індивідуальну нагороду.

"Складне питання, багато гравців заслуговують на цю нагороду. Кіліан Мбаппе провів видатний сезон, і, думаю, він заслуговує на нагороду.

Як і Усман Дембеле – після того, що він зробив у складі ПСЖ і після чергового тріумфу в Лізі чемпіонів. Є також Майкл Олісе. "Золотий м'яч" має повернутися до Франції", – сказав Чуамені.