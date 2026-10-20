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Без Шевченка та Беста: оголошено номінантів на звання найкращого гравця всіх часів у премії "Золотий м’яч"

Денис Іваненко — 20 жовтня 2026, 17:09
Без Шевченка та Беста: оголошено номінантів на звання найкращого гравця всіх часів у премії Золотий м’яч
ballondor.com

Видання France Football оголосило шортлист номінантів на звання найкращого футболіста всіх часів у премії "Золотий м'яч".

До списку увійшли десять легендарних гравців, кожен з яких за свою кар'єру вигравав цю нагороду більше, ніж один раз. Організатори створили голосування, але зробили систему опитування платною – один євро.

На перемогу претендують абсолютний рекордсмен за кількістю нагород Ліонель Мессі (8) та його головний суперник Кріштіану Роналду (5). Окрім них, за звання найкращого борються триразові володарі призу – Йоган Кройф, Мішель Платіні та Марко ван Бастен.

Також серед номінантів присутні Франц Бекенбауер, Кевін Кіган, Карл-Гайнц Румменігге, Роналдо та єдиний володар історичного "Супер Золотого м'яча" Альфредо Ді Стефано.

Віддати голос за свого фаворита можна за посиланням. Наразі лідером є Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що на початку вересня було оголошено 30 претендентів на "Золотий м'яч-2026". Церемонія вручення відбудеться 26 жовтня в Лондоні.

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