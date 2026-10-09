Головний критерій – індивідуальна гра: легенда Баварії назвав фаворита на "Золотий м'яч-2026"

Колишній форвард Баварії Карл-Гайнц Румменігге заявив, що "Золотий м'яч-2026" заслужив отримати Гаррі Кейн.

Його слова передає ran.

Член наглядової ради мюнхенців вважає, що капітан збірної Англії провів чудовий минулий сезон. Він назвав перевагу нападника над конкурентами.

"Я останній гравець Баварії, який вигравав цю нагороду, тому хотілося б побачити, як її виграє інший гравець мюнхенців. Для самого клубу це теж мало б особливе значення. Головний критерій – індивідуальна гра, і тут Гаррі Кейн має перевагу: його голи та трофеї говорять самі за себе", – сказав Румменігге.

Зазначимо, що Румменігге отримав "Золотий м'яч" у 1980 та 1981 роках. Гаррі Кейн є одним із 30 претендентів на нагороду у 2026-му.

Англієць минулого сезону виграв три трофеї з мюнхенцями, забивши тільки на клубному рівні 61 гол. Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 26 жовтня в Лондоні.