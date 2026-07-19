Кроос здивував прогнозом на фінал ЧС-2026

Колишній півзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос вважає Іспанію фаворитом у фіналі чемпіонату світу проти Аргентини.

Його слова передає Marca.

"Якщо така команда, як Іспанія, отримує можливість грати, ведучи в рахунку, ви точно не захочете зустрічатися з нею. Якщо Іспанія заб'є першою — забудьте про інтригу. Аргентина пропустить три або чотири м'ячі. Вона не знайде жодних рішень", – зазначив футболіст.

Попри те, що фаворитом Кроос вважає Іспанію, списувати з рахунків чинних чемпіонів світу хавбек не збирається.

"Аргентина не сильніша за Німеччину, але в неї неймовірний менталітет і Мессі, який привів команду до фіналу. Я бачу, що футбольний інтелект Мессі постійно зростає", – підсумував Кроос.

Фінал відбудеться 19 липня на "Мет Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу Аргентина обіграла Англію з рахунком 2:1, здійснивши камбек за останні 10 хвилин гри. А Іспанія у своєму півфінальному протистоянні впевнено здолала Францію.