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Ексзахисник збірної України отримав агентську ліцензію ФІФА

Микола Літвінов — 20 червня 2026, 22:25
Ексзахисник збірної України отримав агентську ліцензію ФІФА
Сергій Кривцов
kriva4/instagram

Колишній захисник збірної України та донецького Шахтаря Сергій Кривцов отримав агентську ліценцію ФІФА.

Про це він оголосив у власному Інстаграм.

"Here we go! Дякую всім, хто поруч!".

Також Кривцов процитував слова покійного китайського політичного лідера, комуніста та воєнного стратега Мао Цзедуна.

"Усі вороги, які здаються могутніми, насправді є паперовими тиграми".

Нагадаємо, що Кривцов залишив Інтер Маямі на початку 2025 року. Захисник не продовжив ігрову кар'єру та відкрив футбольну агенцію Vector Sports Management.

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