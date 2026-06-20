Ексзахисник збірної України отримав агентську ліцензію ФІФА

Колишній захисник збірної України та донецького Шахтаря Сергій Кривцов отримав агентську ліценцію ФІФА.

Про це він оголосив у власному Інстаграм.

"Here we go! Дякую всім, хто поруч!".

Також Кривцов процитував слова покійного китайського політичного лідера, комуніста та воєнного стратега Мао Цзедуна.

"Усі вороги, які здаються могутніми, насправді є паперовими тиграми".

Нагадаємо, що Кривцов залишив Інтер Маямі на початку 2025 року. Захисник не продовжив ігрову кар'єру та відкрив футбольну агенцію Vector Sports Management.