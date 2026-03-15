Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кривцов: Відкриваю іншу главу моїх взаємовідносин з футболом

Сергій Шаховець — 15 березня 2026, 18:38
Кривцов: Відкриваю іншу главу моїх взаємовідносин з футболом
Сергій Кривцов
Колишній захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов офіційно повісив бутси на цвях та анонсував початок нової діяльності, пов'язаної з футболом.

Відповідний допис був опублікований в Instagram футболіста.

Кривцов повідомив про завершення кар'єри у свій день народження.

"Сьогодні день, який я не дуже люблю, – мій день народження. Красива дата – 35! І мабуть, вже багато людей знають, але все ж таки. Я вирішив зробити цей пост, щоб офіційно оголосити про завершення моєї ігрової кар'єри. Це був не такий довгий, як я собі колись уявляв, шлях. Але й не короткий, яким він міг би бути", – написав Кривцов.

35-річний захисник подякував своїм колишнім командам, за які грав під час кар'єри.

"Сьогодні я хочу сказати слова вдячності всім тим, хто був поруч зі мною на футбольному полі та за його межами.Дякую Металургу за виховання, становлення мене,як футболіста, та за перші мої кроки у професійному футболі. Дякую Шахтарю за те, що колись давно повірили в мене, моє серце завжди з вами і воно чорно-помаранчеве.

Дякую Інтер Маямі за прекрасні 2 сезони в моїй закордонній карʼєрі! Дякую всім партнерам по команді за те, що були поруч і перетворювали рутинну працю на задоволення. Дякую тренерам за те, що вкладали свої сили й душу в мене, щоб я ставав кращим. Дякую персоналу, який завжди супроводжував та допомагав. Дякую справжнім фанатам, які були зі мною не тільки після перемог. Ну і звісно – моїй родині та близьким друзям за підтримку у важкі часи", – написав Кривцов.

Наостанок ексгравець збірної України пообіцяв залишитися у футболі, але в новому статусі.

"Цей пост – моє прощання з футболом як гравця. Але якщо ти колись закохався в цю гру, то вона буде з тобою завжди поруч. Тому далі я відкриваю іншу главу моїх взаємовідносин з нею. Яка буде не менш цікавою і, впевнений, успішною", – зазначив Кривцов.

Нагадаємо, що Кривцов залишив Інтер Маямі на початку 2025 року. Захисник не зміг знайти нову команду та відкрив футбольну агенцію Vector Sports Management.

Сергій Кривцов

Сергій Кривцов

Останні новини