Кривцов: Відкриваю іншу главу моїх взаємовідносин з футболом

Колишній захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов офіційно повісив бутси на цвях та анонсував початок нової діяльності, пов'язаної з футболом.

Відповідний допис був опублікований в Instagram футболіста.

Кривцов повідомив про завершення кар'єри у свій день народження.

35-річний захисник подякував своїм колишнім командам, за які грав під час кар'єри.

"Сьогодні я хочу сказати слова вдячності всім тим, хто був поруч зі мною на футбольному полі та за його межами.Дякую Металургу за виховання, становлення мене,як футболіста, та за перші мої кроки у професійному футболі. Дякую Шахтарю за те, що колись давно повірили в мене, моє серце завжди з вами і воно чорно-помаранчеве.

Дякую Інтер Маямі за прекрасні 2 сезони в моїй закордонній карʼєрі! Дякую всім партнерам по команді за те, що були поруч і перетворювали рутинну працю на задоволення. Дякую тренерам за те, що вкладали свої сили й душу в мене, щоб я ставав кращим. Дякую персоналу, який завжди супроводжував та допомагав. Дякую справжнім фанатам, які були зі мною не тільки після перемог. Ну і звісно – моїй родині та близьким друзям за підтримку у важкі часи", – написав Кривцов.