Кривцов: Відкриваю іншу главу моїх взаємовідносин з футболом
Колишній захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов офіційно повісив бутси на цвях та анонсував початок нової діяльності, пов'язаної з футболом.
Відповідний допис був опублікований в Instagram футболіста.
Кривцов повідомив про завершення кар'єри у свій день народження.
"Сьогодні день, який я не дуже люблю, – мій день народження. Красива дата – 35! І мабуть, вже багато людей знають, але все ж таки. Я вирішив зробити цей пост, щоб офіційно оголосити про завершення моєї ігрової кар'єри. Це був не такий довгий, як я собі колись уявляв, шлях. Але й не короткий, яким він міг би бути", – написав Кривцов.
35-річний захисник подякував своїм колишнім командам, за які грав під час кар'єри.
"Сьогодні я хочу сказати слова вдячності всім тим, хто був поруч зі мною на футбольному полі та за його межами.Дякую Металургу за виховання, становлення мене,як футболіста, та за перші мої кроки у професійному футболі. Дякую Шахтарю за те, що колись давно повірили в мене, моє серце завжди з вами і воно чорно-помаранчеве.
Дякую Інтер Маямі за прекрасні 2 сезони в моїй закордонній карʼєрі! Дякую всім партнерам по команді за те, що були поруч і перетворювали рутинну працю на задоволення. Дякую тренерам за те, що вкладали свої сили й душу в мене, щоб я ставав кращим. Дякую персоналу, який завжди супроводжував та допомагав. Дякую справжнім фанатам, які були зі мною не тільки після перемог. Ну і звісно – моїй родині та близьким друзям за підтримку у важкі часи", – написав Кривцов.
Наостанок ексгравець збірної України пообіцяв залишитися у футболі, але в новому статусі.
"Цей пост – моє прощання з футболом як гравця. Але якщо ти колись закохався в цю гру, то вона буде з тобою завжди поруч. Тому далі я відкриваю іншу главу моїх взаємовідносин з нею. Яка буде не менш цікавою і, впевнений, успішною", – зазначив Кривцов.
Нагадаємо, що Кривцов залишив Інтер Маямі на початку 2025 року. Захисник не зміг знайти нову команду та відкрив футбольну агенцію Vector Sports Management.