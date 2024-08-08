Кривбас зіграє з Вікторією. Аякс відправиться в гості до Панатінаїкоса у кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні, 8 серпня, відбудуться 11 перших матчів третього раунду кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Зокрема бронзовий призер УПЛ сезону-2023/2024 Кривбас зіграє проти Вікторії Пльзень. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Ліга Європи-2024/2025 — Кваліфікація

3 раунд, перший матч, 8 серпня

20:00. Мольде — Серкль Брюгге;





20:00. Трабзонспор — Рапід;

20:00. Клаксвік — Борац;

21:00. Кривбас — Вікторія Пльзень

21:00. Панатінаїкос — Аякс;

21:00. Партизан — Лугано;

21:00. Рієка — Ельфсборг;

21:00. Санта-Коломна — РФС Рига;

21:15. Целє — Шемрок Роверс;

21:45. Динамо Мінськ — Лінкольн Ред Імпс;

22:30. Брага — Серветт;

Наставник Кривбаса Юрій Вернидуб напередодні гри поділився власними очікуваннями.