Кривбас зіграє з Вікторією. Аякс відправиться в гості до Панатінаїкоса у кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні, 8 серпня, відбудуться 11 перших матчів третього раунду кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.
Зокрема бронзовий призер УПЛ сезону-2023/2024 Кривбас зіграє проти Вікторії Пльзень. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
Ліга Європи-2024/2025 — Кваліфікація
3 раунд, перший матч, 8 серпня
20:00. Мольде — Серкль Брюгге;
20:00. Трабзонспор — Рапід;
20:00. Клаксвік — Борац;
21:00. Кривбас — Вікторія Пльзень
21:00. Панатінаїкос — Аякс;
21:00. Партизан — Лугано;
21:00. Рієка — Ельфсборг;
21:00. Санта-Коломна — РФС Рига;
21:15. Целє — Шемрок Роверс;
21:45. Динамо Мінськ — Лінкольн Ред Імпс;
22:30. Брага — Серветт;
Наставник Кривбаса Юрій Вернидуб напередодні гри поділився власними очікуваннями.