Кривбас — Вікторія Пльзень: онлайн-трансляція

Криворізький Кривбас зустрінеться з чеською Вікторією Пльзень в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Матч відбудеться у четвер, 8 серпня, на стадіоні "Футбольна арена Кошиці" в однойменному словацькому місті. Початок — о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

Напередодні матчу в єврокубках підопічні Юрія Вернидуба переграли Чорноморець у першому турі Української Прем'єр-ліги.