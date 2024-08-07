Вернидуб: Вдячний Кривбасу, що можу займатися своєю улюбленою справою, адже ви знаєте, що я також був там, де дуже "спекотно"

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вдячний криворізькому клубу за те, що може займатися своєю улюбленою справою.

Про це він розповів на пресконференції перед матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Вікторії Пльзень. Слова Вернидуба наводить офіційний сайт Кривбаса.

"Третій рік йде війна з росіянами, нелегкий час для нашої країни. Але ми граємо чемпіонат України вдома. Також не дуже легко, адже повітряні тривоги переривають матчі. Але то вже наші проблемі, ми вже звикли.

Також я вдячний нашим легіонерам, які приїжджають захищати кольори Кривбасу, не дивлячись на війну. Я вдячний також ФК "Кривбас", що можу займатись своєю улюбленою справою, адже, ви знаєте, що я також захищав Україну, був там, де дуже "спекотно".

Ми знаємо, за що ми граємо та для кого. У нас у кожного є багато родичів та знайомих, які зараз на передовій. Тому знаємо, заради кого будемо грати завтра. Чому граємо в Словаччині? Тут найкращий логістичний центр", — сказав Вернидуб.