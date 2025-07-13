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Кривбас розписав нічию з угорським клубом на зборах в Словенії

Олексій Мурзак — 13 липня 2025, 21:22
Кривбас розписав нічию з угорським клубом на зборах в Словенії
ФК Кривбас

Сьогодні, 13 липня, Кривбас провів черговий матч на навчально-тренувальних зборах у Словенії.

Криворізька команда зустрілася з угорським колективом Уйпешт, з яким розписала нічию 0:0.

Наступний спаринг криворіжці проведуть вже у середу, 16 липня, проти представника елітного дивізіону чемпіонату Туреччини – Гезтепе. Це буде передостанній спаринг "червоно-білих" на зборах.

Контрольний матч з футболу

Уйпешт – Кривбас 0:0

Кривбас (1 тайм): Богдан Хома, Ян Юрчец, Бакарі Конате, Володимир Вілівальд, Анте Бекавац, Рафаель Бандейра, Олександр Каменський, Єгор Твердохліб, Максим Задерака (к), Артур Микитишин, Глейкер Мендоза.

Кривбас (2 тайм): Олександр Кемкін, Назар Попов, Ярослав Шевченко, Тьяго Боржес, Гільєрме Баїя, новачок, Майкен Гонсалез, Хрвоє Іліч (к), Бар Лін, Ноа Ндомбазі, Володимир Мулик.

У своєму першому спарингу Кривбас зіграв унічию з софійським ЦСКА (0:0), а потім здобув перемогу над командою Браво з Любляни.

Кривбас

Кривбас

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