Кривбас розписав нічию з угорським клубом на зборах в Словенії

Сьогодні, 13 липня, Кривбас провів черговий матч на навчально-тренувальних зборах у Словенії.

Криворізька команда зустрілася з угорським колективом Уйпешт, з яким розписала нічию 0:0.

Наступний спаринг криворіжці проведуть вже у середу, 16 липня, проти представника елітного дивізіону чемпіонату Туреччини – Гезтепе. Це буде передостанній спаринг "червоно-білих" на зборах.

Контрольний матч з футболу

Уйпешт – Кривбас 0:0

Кривбас (1 тайм): Богдан Хома, Ян Юрчец, Бакарі Конате, Володимир Вілівальд, Анте Бекавац, Рафаель Бандейра, Олександр Каменський, Єгор Твердохліб, Максим Задерака (к), Артур Микитишин, Глейкер Мендоза.

Кривбас (2 тайм): Олександр Кемкін, Назар Попов, Ярослав Шевченко, Тьяго Боржес, Гільєрме Баїя, новачок, Майкен Гонсалез, Хрвоє Іліч (к), Бар Лін, Ноа Ндомбазі, Володимир Мулик.

У своєму першому спарингу Кривбас зіграв унічию з софійським ЦСКА (0:0), а потім здобув перемогу над командою Браво з Любляни.