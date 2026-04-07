Матч УПЛ міг не відбутись через бойкот команди – журналіст

Матч 22 туру УПЛ-2025/26 Кривбас – ЛНЗ міг не відбутись через фінансову заборгованість перед командою Патріка ван Леувена.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

За його інформацією, перед поєдинком склалась майже революційна ситуація. Футболісти криворізького клубу востаннє отримували зарплату ще за 2025 рік, адже генеральний партнер клубу "Рудомайн" зараз переживає не найкращі часи через постійні обстріли портів та залізниці.

"Тобто це умовно кінець березня, а люди отримали гроші за грудень. І ба більше, між футболістами лунали розмови про реальний страйк. Була група людей, яка свідомо не хотіла виходити на цей матч", – заявив журналіст.

Співаковський додав, що у команди було два зібрання, одне з яких було за участю тренерського персоналу. Під час збору головний тренер команди прямим текстом сказав, що розуміє усю ситуацію, яка склалася у клубі.

Також була розмова усередині колективу.

"З того, що я знаю, критична група гравців хотіла бойкотувати матч проти ЛНЗ. Тоді втрутився капітан команди, Максим Задерака, який сказав: "Якого числа матч? 5 квітня. А що було 4 квітня попереднього року, коли загинула 21 людина, з яких 9 дітей. Прийдуть вболівальники кидати м'які іграшки на поле в знак пам'яті. А ви не вийдете на поле? Так не можна робити і зривати такий матч банально не по-людськи". І цей його меседж почули", – сказав ведучий ТаТоТаке.

Співаковський додав, що після таких розмов керівництво клубу сплатило зарплату за січень, а дехто отримав кошти навіть за лютий.

Відзначимо, що протистояння таки відбулось та закінчилось розгромною перемогою ЛНЗ 3:0. Дубль оформив Данило Кравчук, а автором ще одного м'яча став Шота Нонікашвілі.

Команда Патріка ван Леувена після домашньої поразки із 34 очками посідає 6-те місце у турнірній таблиці УПЛ, тоді як черкаський клуб набрав вже 50 очок та лідирує у сезоні-2025/26.

Додамо, що у 23 турі УПЛ Кривбас зіграє на виїзді проти Курівки (12 квітня о 13:00), а ЛНЗ 13 квітня прийме Шахтар (о 13:00). Це буде битва двох лідерів поточного розіграшу елітного дивізіону.