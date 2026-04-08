Не назву донеччан фаворитами: ексфутболіст збірної України – про боротьбу за чемпіонство в УПЛ

Денис Іваненко — 8 квітня 2026, 11:47
Сергій Дірявка
Колишній захисник збірної України Сергій Дірявка висловився про чемпіонську боротьбу в Українській Прем'єр-лізі.

Його слова передає Sport.ua.

Експерт заявив, що наразі реальними претендентами на "золото" залишаються лише два клуби – Шахтар і ЛНЗ. При чому він, на відміну від більшості, не вважає явним фаворитом донеччан. 

"Усім зрозуміло, що "гірники" завжди нагорі. А ось ЛНЗ цього сезону набрав дуже потужний хід. Видно, що підопічні Віталія Пономарьова добре попрацювали на зборах, оскільки вони виглядають гарно фізично. ЛНЗ часом вигризає перемоги у своїх суперників і це додає впевненості колективу.

На даний момент у них один конкурент – Шахтар, який має попереду дуже важкий графік матчів: АЗ, ЛНЗ, АЗ, Полісся. І всі ці поєдинки відбудуться через два дні на третій чи через три на четвертий. А невдовзі ще й матч проти Динамо. При цьому на "гірників" чекають тривалі переїзди. Тому я не назву донеччан фаворитами цього суперництва", – сказав Дірявка.

Зазначимо, що наразі обидві команди мають по 50 очок у турнірній таблиці УПЛ, щоправда, у Шахтаря є матч у запасі. В першому колі черкаський колектив розгромив "гірників" із рахунком 4:1.

Standings provided by Sofascore

Наступне очне протистояння вони проведуть 13 квітня. Поєдинок розпочнеться о 13:00.

ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

