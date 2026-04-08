Не назву донеччан фаворитами: ексфутболіст збірної України – про боротьбу за чемпіонство в УПЛ
Колишній захисник збірної України Сергій Дірявка висловився про чемпіонську боротьбу в Українській Прем'єр-лізі.
Його слова передає Sport.ua.
Експерт заявив, що наразі реальними претендентами на "золото" залишаються лише два клуби – Шахтар і ЛНЗ. При чому він, на відміну від більшості, не вважає явним фаворитом донеччан.
"Усім зрозуміло, що "гірники" завжди нагорі. А ось ЛНЗ цього сезону набрав дуже потужний хід. Видно, що підопічні Віталія Пономарьова добре попрацювали на зборах, оскільки вони виглядають гарно фізично. ЛНЗ часом вигризає перемоги у своїх суперників і це додає впевненості колективу.
На даний момент у них один конкурент – Шахтар, який має попереду дуже важкий графік матчів: АЗ, ЛНЗ, АЗ, Полісся. І всі ці поєдинки відбудуться через два дні на третій чи через три на четвертий. А невдовзі ще й матч проти Динамо. При цьому на "гірників" чекають тривалі переїзди. Тому я не назву донеччан фаворитами цього суперництва", – сказав Дірявка.
Зазначимо, що наразі обидві команди мають по 50 очок у турнірній таблиці УПЛ, щоправда, у Шахтаря є матч у запасі. В першому колі черкаський колектив розгромив "гірників" із рахунком 4:1.
Наступне очне протистояння вони проведуть 13 квітня. Поєдинок розпочнеться о 13:00.