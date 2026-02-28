Кривбас продовжив контракти з двома захисниками та форвардом

Кривбас оголосив про продовження контрактів одразу з трьома гравцями.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Йдеться про захисників Володимира Вілівальда (контракт до 2030 року), Євгена Маякова (до 2031), а також про нападника Матвія Боднара (до 2031).

Вілівальд в поточному сезоні відіграв за Кривбас 18 матчів, забив 1 гол. 19-річний Маяков ще не дебютував за команду, водночас 18-річний Боднар наразі провів лише 1 матч, результативними діями не відзначився.

Напередодні Кривбас оголосив про відхід з команди французького форварда Ноа Ндомбазі.

Нагадаємо, що у 17-му турі УПЛ Кривбас зіграв на виїзді внічию з харківським Металістом 1925 (0:0). Свій наступний поєдинок підопічні Патріка ван Леувена проведуть 1 березня проти Зорі.