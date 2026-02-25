УПЛ змінила місце проведення матчів Кривбаса та Полтави

Дирекція Української Прем'єр-Ліги задовільнила клопотання Кривбаса та Полтави про зміну місця проведення матчів 18 туру.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Через несприятливі погодні умови клуби не зможуть зіграти на домашніх аренах. У зв'язку з цим Кривбас проведе гру із Зорею в Ковалівців на стадіоні Колоса, а Полтава зустрінеться з Кудрівкою на "Оболонь Арені" в Києві.

"За умови виконання вимог регламенту проведення змагань УПЛ сезону 2025/26 та Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану місцем проведення матчу Кривбас – Зоря визначено стадіон Колос (Ковалівка), а місцем проведення матчу Полтава – Кудрівка визначено стадіон Оболонь Арена (Київ)", – йдеться в повідомленні.

У попередньому турі Кривбас розписав мирову з Металістом 1925. Криворіжці з 27 балами перебувають на п'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату.

Полтава поступилась Вересу та наразі йде останньою в УПЛ.