Кривбас — Бетіс: огляд матчу Ліги конференцій
Пресслужба Кривбаса
Криворізький Кривбас поступився іспанському Бетісу у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.
Огляд гри
Ліга конференції 2024/25 — кваліфікація
Плейоф, перший матч, 22 серпня
Плейоф, перший матч, 22 серпня
Кривбас — Бетіс 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 — Чіма Авіла 13, 0:2 — Родрі 62
Кривбас: Кліщук, Соса, Романчук, Стецьков, Бандейра, Дібанго, Бізімана, Вакулко (к), Кузик, Луньов, Аду
Бетіс: Руї, Бельєрін, Льоренте, Натан, Перро, Джонні, Альтіміра, Фекір, Родрі, Абде, Чімі Авіла
Відзначимо, що Кривбас починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба з рахунком 1:3 поступилася Вікторії Пльзень.