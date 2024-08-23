Кривбас — Бетіс: огляд матчу Ліги конференцій

Криворізький Кривбас поступився іспанському Бетісу у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Огляд гри

Ліга конференції 2024/25 — кваліфікація

Плейоф, перший матч, 22 серпня

Кривбас — Бетіс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — Чіма Авіла 13, 0:2 — Родрі 62

Кривбас: Кліщук, Соса, Романчук, Стецьков, Бандейра, Дібанго, Бізімана, Вакулко (к), Кузик, Луньов, Аду

Бетіс: Руї, Бельєрін, Льоренте, Натан, Перро, Джонні, Альтіміра, Фекір, Родрі, Абде, Чімі Авіла

Відзначимо, що Кривбас починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба з рахунком 1:3 поступилася Вікторії Пльзень.