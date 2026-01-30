Кривбас розірвав угоду з провальним форвардом з Нігерії

Кривбас достроково припинив співпрацю з 24-річним нігерійським нападником Оче Очовечи.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Контракт розірвали за взаємною згодою обох сторін.

"ФК Кривбас дякує Оче за співпрацю та бажає успіхів у подальшій кар'єрі", – йдеться у публікації команди.

Очовечи перебрався в український клуб влітку 2024-го. Оче перейшов на правах вільного агента. На жаль, нігерійцю не вдалось заграти у Кривбасі, за який він не провів жодного офіційного матчу.

За цей час легіонер пограв в орендах за азербайджанську Габалу (2 поєдинки) та ізраїльський Хапоель Рішон-ле-Ціон (20 ігор).

Портал Transfermarkt повідомляє, що Очовечи вже став гравцем Ханьї, яка виступає у другій за силою лізі Греції. Угода до кінця поточного сезону-2025/26. Відзначимо, що трансферна вартість нападника складає 275 тисяч євро.

Нагадаємо, що Кривбас закінчив першу половину сезону УПЛ на 5-му місці турнірної таблиці, набравши 26 балів у 16-ти турах.

Криворізький клуб не лише втрачає футболістів, а й підписує. Нещодавно стало відомо про трансфер сенегальського вінгера Ассана Сека.