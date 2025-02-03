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Вакулко прокоментував поразку Кривбаса у товариському матчі

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 12:23
Вакулко прокоментував поразку Кривбаса у товариському матчі
Юрій Вакулко
ФК Кривбас

Півзахисник криворізького Кривбаса Юрій Вакулко оцінив поразку команди у товариському матчі зі шведським Кальмаром (0:2).

Слова футболіста наводить офіційний сайт команди.

"Звісно, неприємно, що програли наприкінці першого етапу збору. Але, всі розуміємо, що головне на зборах – це отримати навантаження, ігровий час та набрати оптимальні кондиції.

В цілому гра була рівною. Десь ми були кращі, але свої моменти не реалізували, на відміну від суперника. Маємо такий рахунок, на жаль.

Наприклад, наприкінці першого тайму у нас був момент, але Микитишин не влучив. Певно, йому десь навантаження завадили", – розповів Вакулко.

Зазначимо, що це був третій спаринг Кривбаса на зборах у Туреччині. Раніше підопічні Вернидуба обіграли Олімпію та зіграли внічию із Тромсе.

В наступному поєдинку Кривбас зустрінеться із представником данської Суперліги Раннерс. Поєдинок відбудеться 7 лютого о 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Кривбас хоче придбати грецького захисника Маріоса Пурзітідіса з чеського Слована.

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