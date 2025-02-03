Вакулко прокоментував поразку Кривбаса у товариському матчі
Півзахисник криворізького Кривбаса Юрій Вакулко оцінив поразку команди у товариському матчі зі шведським Кальмаром (0:2).
Слова футболіста наводить офіційний сайт команди.
"Звісно, неприємно, що програли наприкінці першого етапу збору. Але, всі розуміємо, що головне на зборах – це отримати навантаження, ігровий час та набрати оптимальні кондиції.
В цілому гра була рівною. Десь ми були кращі, але свої моменти не реалізували, на відміну від суперника. Маємо такий рахунок, на жаль.
Наприклад, наприкінці першого тайму у нас був момент, але Микитишин не влучив. Певно, йому десь навантаження завадили", – розповів Вакулко.
Зазначимо, що це був третій спаринг Кривбаса на зборах у Туреччині. Раніше підопічні Вернидуба обіграли Олімпію та зіграли внічию із Тромсе.
В наступному поєдинку Кривбас зустрінеться із представником данської Суперліги Раннерс. Поєдинок відбудеться 7 лютого о 16:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що Кривбас хоче придбати грецького захисника Маріоса Пурзітідіса з чеського Слована.